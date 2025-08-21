Δανάη Παππά: Η φωτογραφία με τον τηλεοπτικό της αδελφό από τον «Σασμό» και το μήνυμα για τα γενέθλιά της – «Μια ανάσα πριν τα 29…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Παππά
Πηγή: Instagram/danouuz

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (21/8) η Δανάη Παππά. Η γνωστή ηθοποιός, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», που θα έχει και δεύτερη σεζόν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μία νέα χρονιά για εκείνη, ανήρτησε μερικές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στο Ρέθυμνο και έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Μεταξύ άλλων, στα στιγμιότυπα βλέπουμε και τον Στρατή Χατζησταματίου, τον οποίο γνωρίσαμε στον «Σασμό». Ο ηθοποιός και η Δανάη Παππά για τρία χρόνια έπαιξαν στη σειρά τα αδέλφια «Αγγελάκη», τα οποία όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού που λάτρεψαν οι τηλεθεατές, πέρασαν από πολλές περιπέτειες.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δανάη Παππά έγραψε: «Δεν χρειάζονται λόγια για αυτές τις διακοπές. Τα ξέρετε, τα είδατε, μην επαναλαμβάνομαι. Αγαπώ. Μια ανάσα πριν τα 29, ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι εκεί».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danae Pappa (@danouuz)

