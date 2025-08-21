Τζένη Θεωνά: Οι ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία και το παιχνίδι του Δήμου Αναστασιάδη με τον γιο τους – ΒΙΝΤΕΟ

Τις ημέρες του καλοκαιριού περνά ξέγνοιαστα η Τζένη Θεωνά μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους, Αρίωνα.

Η ηθοποιός, που διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το δεύτερο παιδί τους – ένα ακόμη αγοράκι – δεν σταματά να μοιράζεται μέσω Instagram στιγμές από τις οικογενειακές τους διακοπές.

Σε πρόσφατο βίντεο, μάλιστα, κατέγραψε τον σύζυγό της να παίζει μέσα στη θάλασσα με τον εξάχρονο πλέον Αρίωνα.

Με δόση χιούμορ, η Τζένη Θεωνά σχολίασε στο ίδιο βίντεο: «Είμαι η μοναδική άραγε που δεν ασχολούμαι με καμία φυσική δραστηριότητα;».