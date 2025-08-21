Τζένη Θεωνά: Οι ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία και το παιχνίδι του Δήμου Αναστασιάδη με τον γιο τους – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένη Θεωνά
Φωτογραφία: jennytheona/ Instagram

Τις ημέρες του καλοκαιριού περνά ξέγνοιαστα η Τζένη Θεωνά μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους, Αρίωνα.

Τζένη Θεωνά: Οι φωτογραφίες στην πισίνα με μαγιό στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η ηθοποιός, που διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το δεύτερο παιδί τους – ένα ακόμη αγοράκι – δεν σταματά να μοιράζεται μέσω Instagram στιγμές από τις οικογενειακές τους διακοπές.

Σε πρόσφατο βίντεο, μάλιστα, κατέγραψε τον σύζυγό της να παίζει μέσα στη θάλασσα με τον εξάχρονο πλέον Αρίωνα.

Με δόση χιούμορ, η Τζένη Θεωνά σχολίασε στο ίδιο βίντεο: «Είμαι η μοναδική άραγε που δεν ασχολούμαι με καμία φυσική δραστηριότητα;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:10 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Θεοφανία Ανδρονίκου – Βασιλάκη: «Η σχέση μου με το φαγητό είναι βαθιά συναισθηματική»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, η Θεοφανία Ανδρονίκου – Βασιλάκη παραχώρησε συν...
04:40 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Γιάννης Σπαλιάρας: «Κακά τα ψέματα πληρωνόμαστε καλά, ζούμε καλύτερα από τον μέσο Έλληνα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας στο περιοδικό «Λοιπόν», αυτή την εβ...
02:35 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Χρήστος Φωτίδης: «Ο Θύμιος Καρακατσάνης είχε όνειρο να παίξει με τον Μάρκο Σεφερλή»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Χρήστος Φωτίδης για την επιθυμία του Θύμιου Καρακατσάνη να παίξει...
01:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ευθύμης Ζησάκης: Ζει την απόλυτη ευτυχία ως μπαμπάς – «Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου»

Ο Ευθύμης Ζησάκης περνά το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής του, καθώς το ζει πλέον ως πατέρας...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο