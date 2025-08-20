Πανικός στο αεροδρόμιο του Μιλάνο: Άνδρας έβαλε φωτιά και προκάλεσε χάος με σφυρί – Επιβάτες έτρεχαν ουρλιάζοντας

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνου, όταν ένας άνδρας φέρεται να έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και να κατέστρεψε οθόνες check-in με ένα σφυρί, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στο Τερματικό 1 του αεροδρομίου, προκαλώντας πανικό σε επιβάτες που έτρεχαν έντρομοι να απομακρυνθούν από τους καπνούς και τις φλόγες.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το εσωτερικό του τερματικού, ενώ επιβάτες απομακρύνονται τρέχοντας.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Varese News, ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από υπάλληλο του αεροδρομίου, ο οποίος παρατήρησε καπνούς να ανεβαίνουν στον χώρο.

Η επιβάτης Sophia Kim, μιλώντας στη Mirror, περιέγραψε δραματικές στιγμές: «Γύρισα και είδα τον γκισέ check-in στην απέναντι πλευρά να φλέγεται. Ξεκινήσαμε να τρέχουμε για τη ζωή μας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Όλοι γύρω μας ήταν σε κατάσταση πανικού – φωνές και ουρλιαχτά. Πίστεψα ότι θα πεθάνω».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο φερόμενος δράστης είναι, σύμφωνα με ιταλικά μέσα όπως η Corriere della Sera, ένας Μαλινέζος κάτοικος Ιταλίας, ηλικίας περίπου 27 ετών, χωρίς ποινικό μητρώο. Δεν είχε κάρτα επιβίβασης και δεν ήταν επιβάτης.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο άνδρας δεν τραυμάτισε κανέναν, ενώ επιτέθηκε μόνο σε εξοπλισμό του αεροδρομίου. Ωστόσο, αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ένας υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να τον ακινητοποιήσει.

Η La Stampa σημειώνει πως ο δράστης φάνηκε να στρέφει την οργή του αποκλειστικά προς τον εξοπλισμό του αεροδρομίου και όχι προς επιβάτες ή υπαλλήλους.

Αστυνομικοί των συνόρων και προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου επενέβησαν άμεσα, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά και να συλλάβουν τον ύποπτο.

Η Corriere di Novara αναφέρει ότι το τερματικό εκκενώθηκε μερικώς λόγω του καπνού, με αρκετούς ταξιδιώτες να συγκεντρώνονται στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική.

Η Πυροσβεστική, σε επίσημη ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Η παρουσία καπνού οδήγησε στην εκκένωση του τερματικού για λόγους ασφαλείας. Η προσβεβλημένη περιοχή εντοπίστηκε άμεσα και αποκαταστάθηκε».

Η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις πτήσεις, σύμφωνα με το Varese News, αν και η Ένωση Αεροδρομίων Λομβαρδίας ανέφερε πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε κρατητήριο, με την αστυνομία να προσπαθεί να εξακριβώσει τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με την Il Messaggero, έχει προγραμματιστεί συνοπτική δίκη για αύριο.

Το αεροδρόμιο Malpensa δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με τη Daily Mail.