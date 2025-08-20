Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη υπό όρους η 46χρονη που επιτέθηκε με χλωρίνη σε 38χρονο – Ισχυρίστηκε πως το θύμα διέδιδε πως είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της 

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 46χρονη γυναίκα που επιτέθηκε με χλωρίνη σε 38χρονο τον Δεκαπενταύγουστο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και μη προσέγγιση του θύματος στα 50 μέτρα.

Η δεύτερη κατηγορούμενη, μια 44χρονη, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους. Η 46χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το θύμα διέδιδε πως είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της και ότι νόμιζε πως το υγρό που του έριξε ήταν απορρυπαντικό πιάτων.

Η 44χρονη λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό και είπε ότι δεν έδωσε τη χλωρίνη στη φίλη της.