Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το συμβάν με την 46χρονη που έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου 

Δύο γυναίκες κατηγορούνται πως έριξαν χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου στη Θεσσαλονίκη επειδή έκανε φασαρία και τις ενοχλούσε. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, τόσο η 46χρονη, η οποία φέρεται ότι έριξε το υγρό στον άνδρα, όσο και η 44χρονη φίλη της που φαίνεται ότι της το έδωσε.

Το επεισόδιο έγιναν τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου στην Άνω Πόλη, όπου ο 38χρονος καθόταν με την παρέα του. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία και όσα είπε ο ίδιος στην καταγγελία που έκανε, η μία γυναίκα πήγε στην αρχή στο τραπέζι τους και πέταξε τις μπύρες από αυτό. Εκείνοι δεν συνέχισαν τον καβγά και πήραν άλλες μπίρες, όπως περιγράφει, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ωστόσο, η γυναίκα επέστρεψε και του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο, με συνέπεια να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μάτι του, όπως φαίνεται από τις ιατρικές εξετάσεις που έκανε.

Αμέσως μετά το επεισόδιο, οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης εναντίον της 46χρονης και για απλή συνέργεια στην πράξη στην 44χρονη, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη.

