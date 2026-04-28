Οικονόμου για την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ: «Καταθέτουμε προβληματισμό – Είναι ώρα να γίνουν θεσμικές αλλαγές»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Γιάννης Οικονόμου

Στην ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος αναφέρθηκε ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος είναι ένας εκ των υπογραφόντων.

«Καταθέτουμε έναν προβληματισμό ώστε να εξισορροπήσουμε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, χωρίς να το ισοπεδώνουμε, με έναν πιο ενεργό ρόλο συμμετοχής των βουλευτών, της Βουλής, των υπουργείων. Σε αυτό το πλαίσιο καταθέτουμε μία σειρά από σκέψεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από τη βιωματική μας σχέση γιατί πέρα από την πολιτική μας ιδιότητα είχαμε και τη δική μας ξεχωριστή επαγγελματική πορεία» ανέφερε ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι στόχος των 5 βουλευτών είναι «να συμβάλουμε στο δημόσιο διάλογο και να βρούμε τρόπους για να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του βουλευτή στο πολιτικό μας σύστημα, κρατώντας τα όσα θετικά έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα γιατί δεν μπορεί κανείς να απαξιώνει και να ακυρώνει συλλήβδην τα θετικά βήματα που έχουν γίνει».

«Μια περίοδος διακυβέρνησης έχει συνέχεια» πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου και ανέφερε ότι το επιτελικό κράτος είχε συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσεων με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, όπως η κρίση στον Έβρο και η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο επεσήμανε ότι «υπάρχουν πράγματα στην πορεία των επτά χρόνων που χρήζουν διόρθωσης και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η παρέμβασή μας. Εμείς δεν ανατρέχουμε στο παρελθόν, ούτε αναπαράγουμε μοντέλα, ούτε κάνουμε αντιπολίτευση. Ευελπιστούμε να βοηθήσουμε διπλά και την κυβέρνηση και την παράταξη».

«Το βασικό είναι η βάση: τι βουλευτές θέλουμε, τι εργαλεία τους δίνουμε, τι ρόλο θέλουμε να παίξουν; Είναι ώρα να γίνουν θεσμικές αλλαγές. Αλλά από τα κάτω προς τα πάνω ή από τα πάνω προς τα κάτω;» διερωτήθηκε ο βουλευτής Φθιώτιδας.

Απαντώντας στο αν αυτή η κίνηση αποτελεί κίνηση εσωκομματικής αντιπολίτευσης ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε: «Δεν μπορεί κάθε φορά που κατατίθεται μια άποψη να ψάχνει κανείς να βρει τρίτες και τέταρτες σκέψεις».

 

