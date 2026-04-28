Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σήμερα στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δράστης – Τι θα υποστηρίξει

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος δολοφονία

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Σημειώνεται ότι η δίκη των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να ισχυριστεί πως το θύμα ζήτησε το ραντεβού και πως ο ίδιος είχε πάνω του το μαχαίρι γιατί φοβόταν.

«Το θύμα ζήτησε το ραντεβού. Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν. Θόλωσα πάνω στον τσακωμό και τον μαχαίρωσα. Δεν νοίκιασα όχημα για να πάω στη συνάντηση με τον 27χρονο» θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή.

«Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό» λέει ο παππούς του δράστη

Ο παππούς του 20χρονου δράστη, μιλώντας στο MEGA, απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την χτυπούσε.

«Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι ‘με βαράει, με κάνει’ και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. ‘Εμένα’ λέει ‘δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα’ και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούνε και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

