Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου γιατί έκανε… θόρυβο στη γειτονιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, διότι το πρωί του Δεκαπενταύγουστου έριξε καυστικό υγρό και πιο συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου άνδρα.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ επίσης συνελήφθη μια 44χρονη για συνέργεια, καθώς φέρεται να ειναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το υγρό.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:58 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Μάνη – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μά...
10:07 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο Ίλιον – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Θραύση αγωγού ύδρευσης σημειώθηκε στο Ίλιον, το πρωί της Κυριακής (17/08), με αποτέλεσμα να υπ...
09:49 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ σε Χαϊδάρι και Ίλιον από το φθινόπωρο

Από το φθινόπωρο του 2025 θα λειτουργήσουν δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ. Όπως τονίζ...
09:23 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του από τους πολίτες – Τι αλλάζει από τις 5 Σεπτεμβρίου

Σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες  κα...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»