Josh Duhamel: Ο ηθοποιός λέει ότι στάθηκε «τυχερός» με τη σύζυγό του Audra Mari – «Θα είμαι με αυτό το κορίτσι για πάντα»

Ο Josh Duhamel είναι τυχερός και ερωτευμένος με την Audra Mari.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο PEOPLE, ο 52χρονος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον έγγαμο βίο του με το 31χρονο μοντέλο. «Ήμουν πολύ τυχερός», λέει ο Ντουχάμελ. «Γνώρισα μια καταπληκτική γυναίκα, η οποία έχει όλα όσα ψάχνεις σε έναν σύντροφο».

«Είναι πραγματικά καταπληκτική», προσθέτει. «Είναι μια υπέροχη μαμά, είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο… και νιώθω πολύ τυχερός που έχω κάποιον με τον οποίο μοιράζομαι τη ζωή».

Ο Duhamel και η Audra Mari παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα, έπειτα από περίπου τρία χρόνια σχέσης. Μια πηγή είπε στο PEOPLE εκείνη την εποχή ότι ο γάμος ήταν «υπέροχος» και ο σταρ του Off the Grid και η γυναίκα του πέρασαν «υπέροχα».

Η Audra Mari αργότερα γέννησε το πρώτο παιδί του ζευγαριού — έναν γιο που ονομάζεται Σέπερντ Λόρενς — τον Ιανουάριο του 2024. (Ο Duhamel είναι επίσης πατέρας του 11χρονου Αξλ, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Φέργκι).

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Duhamel λέει στο PEOPLE: «Ανυπομονώ για την τρίτη επέτειο του γάμου μας. Θα είμαι με αυτό το κορίτσι για πάντα».