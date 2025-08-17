Αττική: «Ο σύζυγός μου του έδωσε τα χρυσαφικά στο πιάτο» – Καρέ καρέ η δράση των απατεώνων που παρίσταναν τους λογιστές

Εγκληματική συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσαν οι Αρχές. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος κυρίως των ηλικιωμένων. Οι απατεώνες καλούσαν τηλεφωνικά τα θύματά τους, τους έπειθαν ότι έχουν χρέος στην Εφορία και πως ο μοναδικός τρόπος να ξεμπλέξουν ήταν να τους δώσουν χρηματικά ποσά ή χρυσαφικά.

«Τον πήρε κάποιος τηλέφωνο, ότι είναι εκ μέρους του λογιστή. Ό,τι τιμαλφή υπάρχουν πρέπει να καταγραφούν γιατί θα πληρώσεις στην εφορία 850 ευρώ. Τα ‘έχασε’ ο άνδρας μου. Κοσμήματα από τα βαφτιστικά των παιδιών μου, δικά μου κοσμήματα και λίρες. Τα είχα κλειδώσει σε ένα ντουλάπι αλλά δεν θυμόμουν πού. Με πήρε ο σύζυγος και μου λέει ‘πού είναι τα κλειδιά που έχεις τα χρυσαφικά’. Του λέω δεν θυμάμαι», λέει σύζυγος θύματος στο MEGA.

Οι δράστες ήταν τόσο πειστικοί, που ο ηλικιωμένος έκανε τα πάντα προκειμένου να βρει τα χρυσαφικά για να γλιτώσει το πρόστιμο.

«Πήρε ένα τρυπάνι, έσπασε την κλειδαριά και τα έβγαλε. Ότι θα έρθει ο βοηθός του λογιστή να τα καταγράψει. Του τα έδωσε στο πιάτο. Ο σύζυγος τα είχε έτοιμα, μπήκε αυτός μέσα, του άνοιξε ο άνδρας μου. Μπαίνει, παίρνει το κουτί που του τα είχε ετοιμάσει ο σύζυγος και εξαφανίστηκε. Πάνω από 15.000 ευρώ ζημιά. Μόνο οι λίρες ήταν 8.000 – 9.000, κοσμήματα».

Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Mega έχει καταγραφεί μέλος της συμμορίας την ώρα που φτάνει στο σπίτι του θύματος για να παραλάβει τα τιμαλφή. Οι δύο 24χρονοι που συνελήφθησαν δρούσαν σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά.