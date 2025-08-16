Αττική: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένης επιχείρησης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 10-8-2025, 2 άτομα ηλικίας 24 ετών, κινούμενοι με επιχειρησιακό όχημα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά καλούσαν πρωινές και μεσημεριανές ώρες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή αποφυγής επιβολής προστίμου τους ζητούσαν να παραδώσουν χρυσαφικά προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία τους, καθώς και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, μέλος της εγκληματικής ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και παραλάμβανε χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ζεύγος γυαλιών ηλίου, χειρουργική μάσκα και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες απάτες,
  • 2 επιχειρησιακές συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • μικροποσότητα κάνναβης και
  • φαρμακευτικά δισκία.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:47 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Αγία Μαρίνα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή Αγία Μαρίνα σ...
15:54 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: «Μαμά, μαμά, βοήθεια…» – Εθελοντής αφηγείται πώς έζησε τις ώρες της απόλυτης καταστροφής

Μεσημέρι Τρίτης 12 Αυγούστου. Το μήνυμα του 112 «εκκενώστε τώρα» φτάνει στα κινητά των κατοίκω...
15:16 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Λάρισα: Φωτιά στη Χάλκη – Κλειστή η Εθνική Οδός στο Μοσχοχώρι, τεράστιες ουρές στα διόδια – ΦΩΤΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματ...
13:50 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – BINTEO

Φωτιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/0) στον οικ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»