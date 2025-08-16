Ρόδος: Λουκέτο στο λούνα παρκ μετά το τρομακτικό ατύχημα στο παιχνίδι «ταψί» – Θα γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή, όπου σημειώθηκε χθες (15/08) βράδυ το ατύχημα με 4 άτομα να εκσφενδονίζονται από το παιχνίδι «ταψί», προχωρά ο δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της θραύσης: από τον ενθουσιασμό και τις φωνές χαράς, στην απόλυτη σιωπή που διαδέχθηκε οι κραυγές τρόμου. Οι τραυματισμοί, αν και όχι σοβαροί, προκάλεσαν ανακούφιση αλλά και οργή, καθώς όλοι συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Εν τω μεταξύ από τα 4 άτομα που έπεσαν από το παιχνίδι, ο ένας φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που που έπεσαν από μικρό ύψος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του, ο οποίος δεν πρόκειται πάντως να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πεταλούδων και υπεύθυνο για την Επιχειρηματικότητα Νίκο Τσούλλο, που μίλησε στην ΕΡΤ, η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, είχε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ως εκ τούτου είχε λάβει τη σχετική άδεια από τον Δήμο.

Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ, όπως και ο χειριστής του παιχνιδιού.