Ρόδος: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ – Έσπασε κάθισμα σε περιστρεφόμενο παιχνίδι και εκσφενδονίστηκαν 4 άτομα

Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ στη Ρόδο και ο υπεύθυνος λειτουργίας του, στο οποίο σημειώθηκε το τρομακτικό ατύχημα στο παιχνίδι «ταψί», όπου τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν.

Το λούνα παρκ λειτουργεί στο πλαίσιο του πανηγυριού, ενώ το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Κρεμαστής το βράδυ της Παρασκευής (15/08).

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της θραύσης: από τον ενθουσιασμό και τις φωνές χαράς, στην απόλυτη σιωπή που διαδέχθηκε οι κραυγές τρόμου. Οι τραυματισμοί, αν και όχι σοβαροί, προκάλεσαν ανακούφιση αλλά και οργή, καθώς όλοι συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Έπειτα από έρευνα της αστυνομίας, που έλαβε αταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο άτομα: η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ, γεννηθείσα το 1961, ελληνικής καταγωγής και ο υπεύθυνος λειτουργίας, συγγενής της, γεννηθείς το 1983, σύμφωνα με την dimoratiki.gr.

Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.

