Σύμη: Φώκια κολυμπά δίπλα σε λουόμενους στα καταγάλανα νερά στην παραλία Μαραθούντας – Δείτε βίντεο

Έκπληξη προκάλεσε στους λουόμενους στην παραλία της Μαραθούντας στη Σύμη η ξαφνική εμφάνιση μιας φώκιας, που κολυμπούσε αμέριμνα σε μικρή απόσταση από την ακτή. Το σπάνιο αυτό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (15/08), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους παραθεριστές που απολάμβαναν το μπάνιο τους.

Η φώκια, εντοπίστηκε να κολυμπά ήρεμα ανάμεσα σε λουόμενους, χωρίς να δείχνει σημάδια φόβου ή ανησυχίας. Ορισμένοι την απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τηρώντας πάντως αποστάσεις ώστε να μην την ενοχλήσουν.