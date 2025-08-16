Αγόρασε στον γιο του πολυτελές αυτοκίνητο – «Η πρώην σύζυγός μου θύμωσε που δεν έδωσα χρήματα και για τα δικά της παιδιά»

Έπειτα από έναν χωρισμό, οι άνθρωποι θέλουν να βάζουν σταθερά όρια. Όπως, στην περίπτωση ενός χωρισμένου άνδρα ο οποίος έχει έναν γιο, στον οποίον δίνει όλα του τα χρήματα, τον χρόνο και την προσοχή.

Βέβαια, με αυτό διαφωνεί η πρώην γυναίκα του, η οποία τον πιέζει να δείξει την ίδια γενναιοδωρία και με τα δύο δικά της παιδιά, τα οποία έχει αποκτήσει με άλλον σύντροφο – χωρίς ωστόσο, να καταφέρει ποτέ τον στόχο της. Όταν ο γιος τους έγινε 16 ετών, ο άνδρας αποφάσισε να του κάνει ένα μεγάλο δώρο. Ήταν πράγματι κάτι πολύ σημαντικό – και εντός του προϋπολογισμού του.

Για την πρώην γυναίκα του όμως, ήταν η απόδειξη πως εκείνος δεν ενδιαφέρεται το ίδιο για τα παιδιά της.

“Έγινε έξαλλη με το δώρο που έκανα στον γιο μας”

Τώρα, είναι έξαλλη μαζί του επειδή, όπως λέει, είναι άκαρδος. Για εκείνον ωστόσο, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά – δεν είναι δικά του παιδιά. Ο 47χρονος άνδρας, έχει αποκτήσει έναν γιο ο οποίος είναι 16 ετών, με την πρώην γυναίκα του, την 44 ετών Άννα. Ενώ τα πήγαιναν καλά, κάποια στιγμή ο γάμος τους πέρασε κρίση επειδή ο άνδρας ήταν περισσότερο αφοσιωμένος στην καριέρα του, παρά σε εκείνη.

Η Άννα θεωρεί πως, το πιο σημαντικό από όλα στη ζωή, είναι ν’ ακολουθείς την καρδιά σου – όπου και αν σε πάει. Την ίδια στιγμή, είναι αρκετά ανεύθυνη οικονομικά, ένα σημείο που επίσης προκάλεσε προβλήματα στον γάμο τους. Έτσι, το ζευγάρι αυτό χώρισε όσο η Άννα ήταν ακόμη έγκυος στον γιο τους. Αργότερα εκείνη, απέκτησε δύο ακόμη παιδιά, ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, με τον επόμενο σύντροφό της.

“Απλά δεν μ’ ενδιαφέρουν τα παιδιά της – μόνο ο γιος μου”

“Η Άννα παραπονιέται επειδή ξοδεύω λεφτά για τον γιο μας, αλλά δεν δίνω ποτέ τίποτα για τ’ αδέλφια του – τη στιγμή που ο άνδρας της, κάνει δώρα στον γιο μας”, εξηγεί ο άνδρας.

“Όσο και αν το εκτιμώ, δεν μ’ ενδιαφέρουν τα παιδιά τους. Εγώ έχω τον γιο μου. Πάει και τελείωσε. Γι’ αυτό δεν τους κάνω δώρα ούτε σε γενέθλια, ούτε τα Χριστούγεννα. Ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Φυσικά, στον γιο μου προσφέρω όλα τα παραπάνω”.

“Κάθε φορά που πάω ταξίδι με τον γιο μου, εκείνη παραπονιέται και μου λέει πως είναι άδικο. Ότι δεν πρέπει ο γιος μας να κάνει από το σχολείο και ότι θα μείνει πίσω. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημά της, απλώς είναι σε άρνηση”.

Την περασμένη εβδομάδα που γιόρταζε τα 16α γενέθλιά του ο γιος τους, εκείνος του έκανε δώρο ένα πολυτελές αυτοκίνητο – το δώρο των ονείρων του. Όπως είπε, δεν του κόστισε παραπάνω απ’ ό,τι θα έδινε για ένα οποιαδήποτε αυτοκίνητο. Ούτε θεωρεί πως, ένα καλό αυτοκίνητο θα κάνει τον γιο τους κακομαθημένο.

Άλλωστε, έχει οικονομική ευχέρεια. Έχει μόνο αυτόν τον γιο, στον οποίο θέλει να προσφέρει τα πάντα.

Η Άννα αντίθετα, δεν χάρηκε καθόλου όταν ανακάλυψε το δώρο. Αντίθετα, έγινε έξαλλη μαζί του, ενώ του ζήτησε να δίνει χρήματα και για τα δικά της παιδιά.

Θα μπορούσε όπως του είπε, να είχε αγοράσει από ένα αυτοκίνητο και στα παιδιά της, ή έστω να της έδινε τα χρήματα για να επενδύσει στο μέλλον τους. Εκείνος ωστόσο, ακόμη αναρωτιέται για ποιον λόγο πρέπει να χρηματοδοτεί τα παιδιά της πρώην γυναίκας του.

“Με κατηγορεί πως είμαι άκαρδος. Έτσι νιώθω, τι να κάνουμε. Δεν θέλω να έχω καμία ανάμιξη. Μάλιστα, δεν αφήνει τον γιο μου να πηγαίνει με το αυτοκίνητο που του πήρα στο σπίτι τους και τώρα, είναι παρκαρισμένο στην αυλή μου. Πολύ μικροπρεπές το βρίσκω”.