Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά – «Πήγα να σβήσω κάτι καύτρες που είδα στο χωράφι»

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα (16/8), προκειμένου να απολογηθεί, ο 25χρονος συλληφθείς που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, κι αφού συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Κατά την σύλληψή του, βρισκόταν εντός οικοπεδικής έκτασης, την στιγμή, μάλιστα, που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά. Συγκεκριμένα, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο κατηγορούμενος δεν δέχτηκε να απολογηθεί προανακριτικά, αλλά προφορικά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Όχι μόνο δεν έβαλα φωτιά, αλλά πήγα να σβήσω κάτι καύτρες που είδα στο χωράφι. Είδα ότι δεν μπορώ να τις σβήσω και απομακρύνθηκα. Κάποιοι που κοιτούσαν από μακριά πίστεψαν ότι άναψα εγώ την φωτιά».

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το STAR, κάτοικοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά και φωνάζουν να συλληφθεί ο φερόμενος δράστης. «Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουν!» ακούγεται να λέει κάτοικος.

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, συγκεντρώθηκαν συγγενείς του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα. Μία γυναίκα φώναξε: «Μπράβο λεβέντη μου».