Οι αθλητικές μεταδόσεις 16/8/2025

Το δυνατό φιλικό του Ολυμπιακού με την Ίντερ Μιλάνου, τα ματς από την Πρέμιερ Λιγκ και τη La Liga και το Diamond League ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/08/2025):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS2 Brezova 1

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS3 Halenkovice 1

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:50 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS4 Bunc 1

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (1ος Αγώνας)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέξαμ – Γουέστ Μπρομ EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)

17:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (2ος Αγώνας)

17:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Σιλεσία (Πολωνία)

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

17:00 Novasports 2 HD Μπράιτον – Φούλαμ Premier League

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 1ος αγώνας

18:00 Novasports 1 HD Αλαβές – Λεβάντε La Liga

19:30 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:45 Novasports 2 HD Εξέλσιορ – Φέγενορντ Eredivisie

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Αλόα Αθλέτικ Premier Sports Cup

20:30 Novasports 1 HD Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα La Liga

21:00 Novasports 3HD Λάτσιο – Ατρόμητος Φιλικός Αγώνας

21:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Super Cup Γερμανίας

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15 Novasports Start Κρεμονέζε – Παλέρμο Coppa Italia

22:30 Novasports 2HD Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Λεβάντε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Εστρέλα – Μπενφίκα Liga Portugal