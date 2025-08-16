Χριστίνα Παππά για τον Πέτρο Φιλιππίδη: «Ο καθένας βλέπει τα πράγματα και τα ερμηνεύει όπως θέλει»

Η Χριστίνα Παππά έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για την δικαστική περιπέτεια του συναδέλφου της, Πέτρου Φιλιππίδη και για την απόφαση να καταθέσει γι’ αυτόν.

Τελευταία σε είδαμε ξανά στο προσκήνιο λόγω της υπόθεσης Φιλιππίδη, όπου κατέθεσες υπέρ του. Εσύ είχες συνεργαστεί με τον Πέτρο; Είχατε και φιλική σχέση;

Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα γιατί δυστυχώς ο καθένας τα βλέπει και τα ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν πήγα να καταθέσω ούτε υπέρ ούτε κατά. Πήγα να πω αυτό που έχω ζήσει εγώ, σαν Χριστίνα. Είχα μια άψογη συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον ήξερα χρόνια, και από τη Θεσσαλονίκη όπου δουλεύαμε μαζί σε άλλα θέατρα. Όταν βγαίναμε, έκανε το καλό και με γύριζε με το αυτοκίνητο. Στη δουλειά ήταν πολύ αυστηρός και τυπικός.

Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, για το τι έχει γίνει, δεν ήμουν μπροστά, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συνέβη. Δεν σημαίνει ότι δε με αφορά ή ότι δεν σέβομαι τίποτα. Εγώ στο δικαστήριο είπα ότι σέβομαι και αγαπώ πολύ τις γυναίκες, πάρα πολύ. Δεν πήγα να πω κάτι εις βάρος άλλων, ούτε συμφωνώ με όλα όσα έχουν ακουστεί. Αλλά η δική μου κατάθεση ήταν για τη δική μου εμπειρία και συνεργασία.

Εσύ λοιπόν λες πως με τον Πέτρο Φιλιππίδη είχατε μια ωραία φιλική σχέση. Ποτέ δεν ένιωσες κάτι περίεργο; Κάποια απειλή ή φόβο;

Ποτέ. Εγώ σαν Χριστίνα, ποτέ. Αυτό που σου είπα, πήγα να πω τη δική μου εμπειρία και συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ούτε υπέρ ούτε κατά, ούτε τίποτα. Για να μη μπερδεύουμε τα πράγματα. Να ξεκαθαριστεί αυτό.