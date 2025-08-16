Ουκρανία: Προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για πιθανή ρωσική επίθεση με drones

Τη στιγμή που οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ συναντιόντουσαν στον αεροδιάδρομο στην Αλάσκα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ειδοποιούσε το κοινό για την απειλή εχθρικών αεροσκαφών και drones.

Συγκεκριμένα, μέσω του Telegram αξιωματούχοι ενημέρωναν ότι ρωσικά drones τύπου Shahed είχαν εντοπιστεί στα ανατολικά του Ντνίπρο, κατευθυνόμενα βόρεια, και ότι ρωσικά αεροσκάφη ήταν ενεργά στα βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά, όπως αναφέρει το CNN.

Σημειώνεται ότι, ενώ μεγάλο μέρος της προσοχής του κόσμου έχει επικεντρωθεί στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ, παρόμοιες ειδοποιήσεις έρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η αεράμυνά της κατέρριψε τέσσερα ουκρανικά drones πάνω από την περιοχή του Ροστόφ λίγο μετά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Αλάσκας.