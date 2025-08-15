Μαρία Αντωνά για Γιώργο Μαζωνάκη: «Η σιωπή πληγώνει – Η κατανόηση θεραπεύει»

Μαρία Αντωνά
Θέση για την περιπέτεια που ζει τις τελευταίες ώρες ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος και νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαϊτειο, επέλεξε να πάρει η Μαρία Αντωνά μέσα από τα social media εστιάζοντας στο θάρρος που κρίνει πως έδειξε ο τραγουδιστής και ζητώντας κατανόηση από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μαρία Αντωνά: «Όσο επιμένεις στο λάθος, η ζωή θα σ’ το ξαναφέρνει» – Ο φόβος της μοναξιάς και το ταξίδι που της άλλαξε τη ζωή

Έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής, η όμορφη παρουσιάστρια δημοσίευσε μια ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην οποία και σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. «Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Χρειάζεται δύναμη για να σταθείς μπροστά στον κόσμο και να πεις «δεν είμαι καλά». Αυτή τη δύναμη έδειξε ο Γιώργος Μαζωνάκης και γι’ αυτό αξίζει σεβασμό και αγάπη».

«Ας σταματήσουμε να κρίνουμε κι ας αρχίσουμε να ακούμε. Ας μάθουμε να ρωτάμε «πως είσαι;» και να περιμένουμε πραγματικά την απάντηση. Γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται μια μάχη που δεν βλέπουμε».

«Η σιωπή πληγώνει. Η κατανόηση θεραπεύει» καταλήγει η Μαρία Αντωνά σ’ αυτή τη διαδικτυακή της τοποθέτηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης τις τελευταίες ώρες.

