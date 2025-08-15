Χίλαρι Κλίντον: Θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένη να προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εφόσον καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς η χώρα να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Κλίντον έκανε τη δήλωση αυτή στο podcast «Raging Moderates», τονίζοντας ότι είναι έτοιμη να αναγνωρίσει μια τέτοια επιτυχία του Τραμπ, παρά τη μακροχρόνια και έντονη αντιπαράθεσή τους.

«Ειλικρινά, αν μπορούσε να φέρει το τέλος αυτού του φρικτού πολέμου, αν μπορούσε να το κάνει χωρίς να αναγκαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στον επιτιθέμενο, αν μπορούσε πραγματικά να σταθεί απέναντι στον Πούτιν — κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, αλλά ίσως αυτή είναι η ευκαιρία — αν ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας αυτού, θα τον πρότεινα για Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε η Κλίντον στη δημοσιογράφο Τζέσικα Τάρλοβ, όπως αναφέρει η New York Post.

Η ίδια πρόσθεσε: «Ο στόχος μου εδώ είναι να μην επιτρέψουμε την υποταγή στον Πούτιν».

Η απρόσμενη αυτή τοποθέτηση έρχεται ενώ ο Τραμπ βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς την Αλάσκα, ενόψει ιστορικών συνομιλιών με τον Ρώσο ηγέτη, στις οποίες ελπίζει να επιτύχει μια συμφωνία για τον τερματισμό της τρίχρονης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι θεωρεί πως ο Πούτιν θέλει συμφωνία, και εκτιμώντας την πιθανότητα αποτυχίας στο 25%.

Όπως επισημαίνει η New York Post, η πρόταση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, δεδομένης της έντονης προσωπικής και πολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ των δύο. Κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, η Κλίντον είχε αποκαλέσει τους υποστηρικτές του Τραμπ «καλάθι των αξιοθρήνητων» και είχε χαρακτηρίσει τον ίδιο «ακατάλληλο από πλευράς χαρακτήρα» για την προεδρία.

Η κριτική της δεν περιορίστηκε μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με επανειλημμένες επιθέσεις για τη στάση του απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Πούτιν, και για την εξωτερική πολιτική του.

Σε άρθρο της στους New York Times τον Φεβρουάριο, η Κλίντον είχε γράψει ότι «η Αμερική του Τραμπ θα είναι όλο και πιο τυφλή και αδέξια, αδύναμη και απομονωμένη». Τον Οκτώβριο του 2024, τον χαρακτήρισε «πιο αποσταθεροποιημένο από ποτέ».