Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη – Έπεσε σε βράχια την ώρα της κατάσβεσης

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου στο Κρανίδι στην Αργολίδα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, όταν ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ο πυροσβέστης φέρεται να έπεσε σε βραχώδη περιοχή ενώ επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Την ώρα αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του τραυματία από συνάδελφούς του, οι οποίοι προσπαθούν να τον μεταφέρουν από απόκρημνο σημείο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο πρόκειται να τον διακομίσει στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Οι γιατροί θα αξιολογήσουν την κατάστασή του και εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι πιθανό να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και της Αθήνας με αεροδιακομιδή.