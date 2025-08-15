Αργολίδα: Φωτιά στην περιοχή Πελεή – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πελεη Αργολίδας
Πηγή: Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή στην Αργολίδα ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά δεν απειλεί μέχρι στιγμής κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

