Ηλεία: Τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω να κλέβει από οικία κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Συνελήφθη, χθες σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κινητοποιήθηκαν άμεσα έπειτα από ενημέρωση για διάρρηξη σε περιοχή της Ηλείας και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω εντός οικίας τον κατηγορούμενο, ο οποίος είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια Αμερικής.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν όλα τα κλοπιμαία και τα απέδωσαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάσθηκαν ακόμη δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε οικίες, που διαπράχθηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην ίδια περιοχή, κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος αφαίρεσε 220 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ενώ κατασχέθηκε και μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος κατά την διάπραξη των κλοπών.

