Γιώργος Μαζωνάκης: «Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν» λέει ο κουμπάρος του

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική νοσηλεύεται από την Πέμπτη (14/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα από εισαγγελική εντολή. Ο καλλιτέχνης μέσω δήλωσης που συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, λίγες ώρες αργότερα, ανέφερε ότι είναι «υγιής, ακμαίος και δυνατός» και πως τον «τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα».

Αφού έγινε γνωστή η είδηση της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο καλός του φίλος και κουμπάρος του Βαγγέλης Μητρογιάννης στήριξε δημόσια τον τραγουδιστή, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram.

Παράλληλα, εξαπέλυσε τα πυρά του κατά συγγενών του καλλιτέχνη, δηλώνοντας ότι ορισμένοι «προσπαθούν να τον καταστρέψουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο του Βαγγέλη Μητρογιάννη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Ο επιχειρηματίας και φίλος του τραγουδιστή, είπε στο βίντεο που ανέβασε: «Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν. Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την στήριξή της προς τον καλλιτέχνη έδειξε και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία κοινή της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έγραψε: «Με τον Γιώργο!!!».

Γιώργος Μαζωνάκης Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

16:06 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

15:16 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

14:40 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

13:51 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

