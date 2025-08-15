Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο τους και οι μοναδικές στιγμές που κατέγραψαν – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βιώνουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας. Ο ερχομός του γιου τους έχει φέρει άφθονη αγάπη και χαρά στην οικογένεια, κάτι που αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις τους στα social media.

Το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερο βίντεο στο Instagram, στο οποίο καταγράφεται η πρώτη τους βόλτα με τον νεογέννητο στην εξοχή.

Στις εικόνες, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ ο μικρός τους – που έχει ήδη μεγαλώσει αισθητά – χαίρεται την ήρεμη βόλτα στην αγκαλιά της φύσης.