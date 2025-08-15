Γάζα: Υποσιτισμένα παιδιά φθάνουν καθημερινά στα νοσοκομεία – Το Ισραήλ μιλά για «ψεύτικες εικόνες»

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ολοένα και περισσότερα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με την πείνα και τη λιμοκτονία, σύμφωνα με οργανώσεις αρωγής και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Εικόνες παιδιών με εμφανή σημάδια υποσιτισμού, ελλιπής πρόσβαση σε τρόφιμα και καταρρεύσεις νοσοκομείων συνθέτουν ένα σκηνικό βαθιάς ανθρωπιστικής καταστροφής.

Tο Ισραήλ απορρίπτει τις αναφορές περί λιμού

Παρά τις καταγγελίες και την πληθώρα οπτικού υλικού από διεθνείς ιατρικούς φορείς και δημοσιογράφους, το Ισραήλ απορρίπτει τις αναφορές περί λιμού ως «παραπλανητικές» και κάνει λόγο για «ψεύτικες ή χειραγωγημένες εικόνες» που στοχεύουν στη δυσφήμισή του. Ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι επιτρέπεται η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και αρνούνται ότι εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων ή ιατρικού υλικού.

Ο ΟΗΕ και ΜΚΟ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η διαρκής πολιορκία, οι περιορισμοί στις εισαγωγές και η καταστροφή υποδομών θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων αμάχων, κυρίως παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής και φαρμάκων.

More than one in five children are acutely malnourished in Gaza. Help: https://t.co/naUewmmH9f. There is not enough nutritional support for these children to recover from this phase of starvation unless aid pours in from the borders. We continue to support those facing food… pic.twitter.com/7gh2xagtjX — The Sameer Project (@sameerproject) August 14, 2025

Το νεκρό σώμα της 2,5 ετών Ro’a Mashi βρισκόταν πάνω σε ένα τραπέζι στο Νοσοκομείο Nasser της Γάζας. το κορμάκι της ήταν σκελετωμένο και τα μάτια βαθουλωμένα. Οι γιατροί λένε ότι δεν προϋπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας και ότι έλιωνε μέρα με τη μέρα, καθώς η οικογένειά της αγωνιζόταν να βρει φαγητό και ιατρική περίθαλψη.

Η οικογένειά της έδειξε στο Associated Press μια φωτογραφία του σώματός της από το νοσοκομείο, την οποία επιβεβαίωσε ο γιατρός που την παρέλαβε. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή σε τοπικά μέσα: «Δεν υπάρχει πείνα. Δεν υπήρξε πείνα. Υπήρξε έλλειψη, αλλά σίγουρα όχι πολιτική πείνας».

At Gaza’s Nasser Hospital, doctors treat malnourished children daily https://t.co/peaYhJZNLe — The Globe and Mail (@globeandmail) August 14, 2025

Αντιδράσεις του ΟΗΕ και διεθνής ανησυχία

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τελ Αβίβ, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, προειδοποίησε ότι η λιμοκτονία και ο υποσιτισμός στη Γάζα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τον Ιούλιο σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών εμφάνιζαν οξύ υποσιτισμό — πάνω από 2.500 σε σοβαρό κίνδυνο, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δηλώνει ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτεροι.

Gaza is experiencing the worst rate of child malnutrition in the world under Israel-imposed starvation, says UNICEF. “There’s no bread, no food, nothing.” pic.twitter.com/zVhZazBRhb — AJ+ (@ajplus) February 10, 2024

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τους προηγούμενους 2,5 μήνες, όταν το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους. Μόλις πρόσφατα ξεκίνησε τριπλάσια εισροή τροφίμων σε σχέση με τα επίπεδα του Μαΐου, οδηγώντας σε μερική αποκλιμάκωση τιμών, αλλά τα περισσότερα παραμένουν απλησίαστα για πολλούς κατοίκους.

Νέα ισραηλινή επίθεση θα διακόψει ξανά τη βοήθεια

Οι προσπάθειες ανακούφισης απειλούνται από τη νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, την οποία προανήγγειλε ο Νετανιάχου, με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των γύρω καταυλισμών όπου διαμένει η πλειονότητα των Παλαιστινίων. Ο ΟΗΕ και οργανώσεις βοήθειας προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμού και θα διακόψει τη διανομή τροφίμων.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 42 παιδιά έχουν πεθάνει από αιτίες σχετιζόμενες με τον υποσιτισμό από την 1η Ιουλίου, ενώ συνολικά 106 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου. Αν και το υπουργείο ανήκει στη Χαμάς, τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ και διεθνείς παρατηρητές.

The CareForGaza team has delivered cash assistance to families with malnourished infants and young children, helping them access essential baby formula and food. Thank you for your continued support in aiding families through the ongoing famine in Gaza.https://t.co/LKsSXiteiS pic.twitter.com/Met7M8wIBs — Care For Gaza (@CareForGaza) August 4, 2025

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κάποιοι θάνατοι οφείλονται σε υποκείμενα νοσήματα, και πως δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής λιμοκτονίας. Ο Νετανιάχου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με φόντο οθόνη που έγραφε «Ψεύτικα Πεινασμένα Παιδιά», κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παρακρατεί ανθρωπιστική βοήθεια – ισχυρισμός που διαψεύδεται από τον ΟΗΕ.

Οι γιατροί στη Γάζα παραδέχονται ότι ορισμένα παιδιά είχαν χρόνιες παθήσεις, όπως εγκεφαλική παράλυση ή ραχίτιδα, αλλά τονίζουν πως ο υποσιτισμός ήταν ο κύριος λόγος θανάτου.

Παρότι η βελτίωση στην πρόσβαση σε τρόφιμα μπορεί να βοηθήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας, «δεν θα βοηθήσει τα παιδιά που είναι σοβαρά υποσιτισμένα», λέει ο Alex DeWaal, εκτελεστικός διευθυντής του World Peace Foundation του Πανεπιστημίου Tufts, ειδικός σε θέματα λιμού και ανθρωπιστικών κρίσεων επί 40 χρόνια.

Όταν κάποιος είναι σοβαρά υποσιτισμένος, έχουν εξαντληθεί βασικά μικροθρεπτικά συστατικά και τα σωματικά συστήματα καταρρέουν. Η άμεση σίτιση μπορεί να προκαλέσει βλάβες, γνωστές ως «σύνδρομο επανασίτισης» — που μπορεί να οδηγήσει σε επιληπτικές κρίσεις, κώμα ή θάνατο. Αντί αυτού, απαιτείται ενίσχυση του οργανισμού με ειδικά διατροφικά σκευάσματα και θεραπευτικό γάλα εντός νοσοκομείου.

«Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πρέπει να νοσηλευτούν για να έχουν πιθανότητα επιβίωσης», δήλωσε ο DeWaal. «Αν αυτή η αύξηση της διατροφικής βοήθειας είχε ξεκινήσει πριν δύο μήνες, πιθανότατα πολλά απ’ αυτά τα παιδιά δεν θα είχαν φτάσει σε αυτή την κατάσταση».