Στράτος Τζώρτζογλου: Ανανέωσε τους όρκους γάμου με την Σοφία Μαριόλα – «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου Σοφία Μαριόλα
Πηγή: Instagram/sofiamariola

Σε μια ερωτική εξομολόγηση για το άλλο του μισό, την σύζυγο του, προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στα social media το βράδυ της Πέμπτης (14/8).

Στράτος Τζώρτζογλου: Η τρυφερή δημόσια ευχή της Σοφίας Μαριόλα στα 60ά του γενέθλια – ΦΩΤΟ

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα πολύ όμορφο φωτογραφικό άλμπουμ από την πιο σημαντική ημέρα της κοινής του ζωής με την Σοφία Μαριόλα. Γι’ αυτό και βάλθηκε να… «λιώσει» όσους τον ακολουθούν με την τρυφερότητα που εκφράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ανανέωση όρκων γάμου σήμερα, ανήμερα της Παναγίας, στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Εκεί χορέψαμε τον χορό του Ζορμπά. Δεσμευμένοι για πάντα με την ελευθερία που φέρνει μόνο η αγάπη».

«Σάββατο 8 Ιουνίου. Σαν να μην πέρασε 1 μέρα από τότε που παντρεύτηκα την ψυχή μου, την αγάπη μου, τον έρωτα της ζωής μου, τη Σοφία μου» σημειώνει χαρακτηριστικά, με τρυφερότητα, ο Στράτος Τζώρτζογλου σ’ αυτή τη νέα διαδικτυακή ανάρτηση που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

 

