Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της στο Instagram για τον Δεκαπενταύγουστο

Τις ευχές της προς τον ελληνικό λαό απέστειλε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο instagram, η Γκιλφόιλ επέλεξε να τιμήσει τη σημασία της ημέρας συνοδεύοντας το μήνυμά της με την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ στο φόντο ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου.

Η κίνηση αυτή έγινε αποδεκτή από τους ακολούθους της, καθώς αποτυπώνει την πρόθεσή της να έρθει κοντά στον ελληνικό λαό που πρόκειται σύντομα να εκπροσωπήσει διπλωματικά.