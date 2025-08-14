Φωτιές στην Αχαΐα: Δραματική η κατάσταση για τους πληγέντες – «Δεν έχω κάλτσες να αλλάξω», «Πρέπει να αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες τους»

Δραματική είναι η κατάσταση για τους πληγέντες από την μεγάλη φωτιά στην Πάτρα. Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαρδιωτικές, καθώς αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ πολλά είναι τα παράπονα των κατοίκων σχετικά με την έλλειψη πυροσβεστικών δυνάμεων, νερού, ρεύματος, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που μιλούν για ολιγωρία και έλλειψη συντονισμού.

«Δεν υπήρχε για εμένα ο συντονισμός για να ”κοπεί” κάπου η φωτιά» αναφέρει κάτοικος στην κάμερα του ΑΝΤ1. Δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις, εργοστάσια, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες είτε καταστράφηκαν ολοσχερών είτε έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. «Είμαι 75 χρονών και αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Πιστεύω ότι είναι από ολιγωρία των μέσων κατάσβεσης. Πρέπει να αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες τους. Εάν πηγαίναμε στο Παλαιοχώρι και πιάναμε την φωτιά από τις αρχές στα Μοιραίικα, δεν θα κατέβαινε στην Αχαΐα» τόνισε ένας άλλος κάτοικος.

Χωρίς ρεύμα και νερό

Σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κάτοικοι αντιμετωπίζουν ακόμη μεγάλα προβλήματα, καθώς εδώ και ημέρες είναι χωρίς ρεύμα και νερό. «Δεν μας έχει φέρει κανείς νερό» τόνισε μια κάτοικος, ενώ μια άλλη σχολίασε «ούτε νερό εμφιαλωμένο να αφήσουν έξω από την πόρτα μας. Μια εξάδα νερό ρε παιδιά. Δεν είναι καμία υπερβολή. Δύο χρόνια το ίδιο έργο».

Υπενθυμίζεται, ότι ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος μιλώντας στον RealFm 97,8, το βράδυ της Τρίτης, όταν δηλαδή η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη και η δυτική Αχαΐα κλήθηκε να εκκενωθεί, καθώς οι φλόγες την απειλούσαν άμεσα, έκανε έκκληση για περισσότερες δυνάμεις πυρόσβεσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Ζητούμε και ενίσχυση των πεζοπόρων τμημάτων των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί από εναέρια, δεν υπήρχε ικανός αριθμός. Άργησαν και ήταν λίγα».

«Έχουν λιώσει οι βρύσες»

Οι κάτοικοι της Αρόης είδαν τις φωτιές να φθάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών τους. Αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες ενώ οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. «Το σπίτι μέσα εκτός από την σκεπή δεν έχει ακουμπήσει τίποτα, είμαστε τυχεροί. Ό,τι άλλο υπάρχει εκτός του σπιτιού τα οποία είναι τα γκαράζ τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, οι κήποι, ότι υπήρχε και δεν υπήρχε, δεν υπάρχει τίποτα», ανέφερε κάτοικος στην κάμερα του Mega.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που επικρατεί και στα Μοιραίικα Αχαΐας, στο σημείο μηδέν, εκεί που ξεκίνησε η μεγάλη καταστροφή. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο από το μένος της φωτιάς.

Ο αδελφός του παγιδεύτηκε από την φωτιά και κατέληξε με εγκαύματα στο νοσοκομείο του Ρίου, λέει κάτοικος. «Κάηκε ολοσχερώς, καταστράφηκαν οι κόποι μιας ζωής, το πατρικό μας, το σπίτι των γονιών μας. Από τη στιγμή που είναι ζωντανός ο αδελφός μου, αυτά θα ξαναφτιαχτούν, απλά θα πρέπει και η πολιτεία τουλάχιστον τώρα, εκ του αποτελέσματος να δείξει ότι θα είναι εδώ».

Τέλος, ένας άνδρας του οποίου το σπίτι κάηκε ολοσχερώς ανέφερε: «Δεν έχω κάλτσες να αλλάξω και πετσέτα να σκουπιστώ. Δεν υπάρχει νερό, έχουν λιώσει οι βρύσες».

Κινδύνευσε η ΒΙΠΕ Πατρών

Επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τη φωτιά που έπληξε το απόγευμα της Τρίτης τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, έκανε γνωστό ότι «η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από χθες το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», οι ζημιές είναι πιο εκτεταμένες. Ολική καταστροφή υπέστη η κλειστή εδώ και χρόνια επιχείρηση επίπλων, καθώς και η λειτουργούσα αποθήκη παιχνιδιών καταστήματος.

Οι φλόγες απείλησαν και άλλες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές, όπως μια επιχείρηση λιπασμάτων, ενώ η φωτιά εισήλθε και σε χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Η φωτιά μπήκε μέχρι τον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, οι εργαζόμενοι της οποίας κατάφεραν να την ανακόψουν χωρίς να υπάρξει ζημιά σε εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, κάποιες επιχειρήσεις μετέτρεψαν δικά τους οχήματα σε πυροσβεστικά.

Τι καταγγέλλουν επιχειρηματίες

Επιχειρηματίες καταγγέλλουν ότι ο σταθμός της Πυροσβεστικής την ώρα της πυρκαγιάς, δεν είχε κανένα πυροσβεστικό όχημα. Υποθέτουν ότι τα πυροσβεστικά οχήματα πρέπει να είχαν μετακινηθεί σε άλλα πύρινα μέτωπα στην περιφέρεια. Μόνο αφού οι φλόγες μπήκαν στη ΒΙΠΕ και περικύκλωσαν επιχειρήσεις, εμφανίστηκε μια ομάδα πυρόσβεσης που έχει έρθει από τη Μολδαβία, η οποία δυσκολεύτηκε να συντονιστεί και να επιχειρήσει, καθώς δεν γνώριζε τον χώρο και τις παροχές ύδατος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, Δημήτρη Λειβαδάρο, «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων. Η φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

Την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα αυτοψίες και καταμέτρηση των ζημιών, πληροφορίες αναφέρουν πως κάηκε ολοσχερώς εγκαταλελειμμένο κτίριο κι ένας τεράστιος αποθηκευτικός χώρος δίπλα από την Πυροσβεστική της ΒΙΠΕ.

Παράλληλα, έχουν καεί πολλές κολώνες της ΔΕΗ, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καλούνται να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν μπορεί να κινδυνεύει η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων και η κυβέρνηση να μας καλεί να πάμε για δουλειά»

Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, είχε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρο Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, απαιτώντας να κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ΒΙΠΕ Πατρών, χωρίς οι εργαζόμενοι να χάσουν το μεροκάματό τους.

Στην απάντησή του, σύμφωνα με το ίδιο πάντα μέσο ενημέρωσης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιβάλει μια τέτοια απόφαση, παραπέμποντας σε συστάσεις που έκανε και σε ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της Επιθεώρησης Εργασίας.

«Δεν μπορεί να κινδυνεύει η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων, να καίγεται το βιός και τα σπίτια τους στην Πάτρα και η κυβέρνηση να μας καλεί την ίδια ώρα να πάμε για δουλειά» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μαρμούτας, προσθέτοντας: «Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και δράση. Προέχει η ασφάλεια των εργατοϋπαλλήλων σε κάθε χώρο δουλειάς. Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι απαράδεκτη και προκλητική. Εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στη ΒΙΠΕ».

Να σημειωθεί ότι παρέμβαση, με τα ίδια αιτήματα, πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΠ και στην περιφερειακή διευθύντρια του ΣΕΠΕ, κ. Σεϊντή. Εξάλλου, το Εργατικό Κέντρο με κλιμάκια συνδικαλιστών του και εργατικών σωματείων, προχώρησε σε νέα εξόρμηση στη ΒΙΠΕ Πατρών, απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα και οι εργασίες σε όσους χώρους δουλειάς λειτουργούν στην περιοχή.