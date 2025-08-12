Δυτική Αχαΐα: «Αν η φωτιά περάσει το δάσος της Μόβρης, θα φτάσει στην Ηλεία» λέει ο δήμαρχος

Έκκληση για συνδρομή από αστυνομικές δυνάμεις στην εκκένωση της Κάτω Αχαΐας, για την οποία εστάλη νωρίτερα μήνυμα από το 112, ζητά ο δήμαρχος της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή είναι μεγάλη, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται από το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος μιλώντας στον RealFm, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «χρειαζόμαστε αστυνομικές δυνάμεις για να κατευθύνουν και να επιτηρήσουν στην εκκένωση της περιοχής. Δεν είναι εύκολο να εκκενωθεί μια πόλη, δεν είναι χωριό. Οι άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας, γιατί τα σημεία συγκέντρωσης που είχαμε έχουν περικυκλωθεί από την φωτιά. Αναγκαστικά τώρα, ο κόσμος θα κατευθυνθεί εκεί», συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να μετακινηθούν πάνω από 8.000 πολίτες».

Ακόμη ο ίδιος κάνει έκκληση και για περισσότερες δυνάμεις πυρόσβεσης, επισημαίνοντας: «Ζητούμε και ενίσχυση των πεζοπόρων τμημάτων των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί από εναέρια, δεν υπήρχε ικανός αριθμός. Άργησαν και ήταν λίγα».

Σχετικά με την κατεύθυνση της φωτιάς, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «μέχρι στιγμή δεν έχει φτάσει στο δάσος της Μόβρης. Αν το περάσει, θα φτάσει στην Ηλεία», τονίζοντας ότι «υπάρχουν ζημιές παντού, έχουμε μεγάλη καταστροφή».

