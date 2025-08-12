LIVE – Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών στην Αχαΐα, στα πρώτα σπίτια η φωτιά στον Αγαλά Ζακύνθου – Όλα τα μέτωπα

Σκληρές μάχες με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (12/08) η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό για ακόμη μία ημέρα, με τους ισχυρούς βοριάδες να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Τα κυριότερα μέτωπα είναι στην Αχαΐα, όπου έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής 16 οικισμοί, στην Πρέβεζα 3 οικισμοί, στην Ζάκυνθο η φωτιά έχει κυκλώσει το χωριό Αγαλάς και κατευθύνεται προς το Κερί, ενώ πριν από λίγη ώρα ξέσπασε νέα πυρκαγιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής και στην Χίο όπου δόθηκε εντολή εκκένωσης για δύο οικισμούς.

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά πρόλαβε να κάψει περί τα οκτώ στρέμματα χαμηλής και βλάστησης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, που κάποια στιγμή κινδύνεψε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη), αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που με υδροφόρες από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν στην κατάσβεση.

Έφτασε η φωτιά στα πρώτα σπίτια στην Πρέβεζα

Φωτογραφίες από την φωτιά στην Πάτρα

Σοκαριστικό βίντεο από την πυρκαγιά στην Πάτρα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Αχαΐα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου, Αχαΐας και επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νέα πυρκαγιά στην Πάτρα στην περιοχή Σαραβάλι

Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες και θέλοντες στη Ζάκυνθο προσπαθούν να σβήσουν το πύρινο μέτωπο

H πυρκαγιά στην περιοχή της Πάτρας έχει φτάσει πάνω από τις Νερουτσουλήθρες Αλισσού

LIVE χάρτες με τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα

Τα ενεργά μέτωπα φωτιάς σε όλη τη χώρα

Φωτογραφίες από την Ζάκυνθο

Πληροφορίες υπάρχουν για έναν εγκαυματία, καθώς και για ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα από τη φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

Όπως μεταδίδει το tempo24, τα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Διακοπή κυκλοφορίας από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πάτρας-Τρίπολης

Σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί αρχικώς στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε και έτσι εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Φωτογραφίες από την φωτιά στη Χίο

Πάτρα: Η φωτιά πέρασε στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον πευκόφυτο Άγιο Στέφανο Αττικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας

Βίντεο από τη φωτιά στην Αχαΐα

🔥 Εκτος ελέγχου η πυρκαγιά στην #Αχαΐα Συνεχή μηνύματα απο το 112 για εκκένωση προς #Πατρα. pic.twitter.com/dbvbzxlXe4 — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) August 12, 2025

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Αμέσως ήχησε το 112 για εκκένωση δύο οικισμών. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα_Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό», αναφέρει η ειδοποίηση.

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο ανάμεσα στον Άγιο Στέφανο και τον Ωρωπό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος και καίει κοντά στον οικισμό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο.

Αρχικά εστάλη μήνυμα εκκένωσης της περιοχής από το 112 για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος, προς Κερασώνα, ενώ πριν από λίγο εστάλη νέα ειδοποίηση για εκκένωση ακόμη δύο οικισμών.

<ul> <li><a href="https://www.enikos.gr/society/anexelegkti-i-fotia-stin-achaia-ekkenonontai-alloi-6-oikismoi/2419827/"><strong>Αχαΐα: Εκκενώνονται 11 οικισμοί – Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 </strong></a></li> </ul> <p>Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχής. <p>Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. <p><iframe loading="lazy" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" style="border: none; overflow: hidden;" frameborder="0" height="476" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FForecastweather.Greece%2Fvideos%2F716806974854984%2F&show_text=false&width=414&t=0" width="414">

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Η πυρκαγιά φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει στα πρώτα σπίτια. Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βάλουν «φρένο» στην πύρινη λαίλαπα

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

«Είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για την Ζάκυνθο, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την φωτιά, και το τι γίνεται με τα σπίτια στον Αγαλά, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Το σίγουρο είναι πως έχει καταστραφεί ολοσχερώς το πράσινο γύρω από το συγκεκριμένο χωριό. Οι άνεμοι είναι δυνατοί και υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Κερί, επιχειρούν εναέρια μέσα» ανέφερε στο enikos.gr, ο κ. Αγαπητός Βίτσος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ζακύνθου.