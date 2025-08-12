Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 6 περιοχές

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην Αχαΐα για την εκκένωση 6 οικισμών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα, Λευκός Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112.