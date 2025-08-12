Φωτιά στην Αχαΐα: «Μάχη» για να μη φτάσει η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ – Δείτε φωτογραφίες 

Μάχη με τις φλόγες ώστε να μην προσεγγίσουν στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά που είχε ξεκινήσει από την περιοχή Φλογεραίικα, έχει επεκταθεί εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Παράλληλη μάχη δίνεται ώστε να προστατευθούν αρκετοί οικισμοί που απειλούνται από την πυρκαγιά.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο -όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος- έχει μεταφερθεί ένας άνδρας 41 ετών με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο μέτωπο. Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε επίσης ότι «έχουν τεθεί σε ετοιμότητα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πλαστική χειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καθώς και τα κέντρα υγείας κάτω Αχαΐας και Χαλανδρίτσας.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί και 78 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς προς τη Βιομηχανική Περιοχή. Από αέρος 9 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Οι ΟΤΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργο και υδροφόρα οχήματα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης ανέφερε ότι «γίνεται πραγματική μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ» και σημείωσε ότι «οι άνεμοι είναι εξαιρετικά ισχυροί».

Δείτε φωτογραφίες: