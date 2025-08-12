Βαθρακογιάννης: «106 φωτιές σε εξέλιξη σε όλη την χώρα – Η Ελλάδα ζήτησε συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας»

Περισσότερες από 100 φωτιές είναι σε εξέλιξη σήμερα σε όλη την χώρα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη.

Όπως είπε, «106 πυρκαγιές αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων. Οι 63 από αυτές, εκδηλώθηκαν σήμερα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν κυρίως σε, Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό.»

«Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων: Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο», είπε ο κ. Βαθρακογιάννης και συνέχισε:

«Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας».