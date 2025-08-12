Πρέβεζα: Η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια στον Άγιο Γεώργιο – Δείτε βίντεο 

Η καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Πρέβεζας από το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου, έφτασε στα πρώτα σπίτια στον Άγιο Γεώργιο.

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε βίντεο από χρήστη των κοινωνικών δικτύων, στο οποίο καταγράφονται οι φλόγες να έχουν φτάσει σε σπίτια.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο. Αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος, προς Κερασώνα, ενώ με νέο μήνυμα εκκενώθηκαν ακόμη δύο οικισμοί.