Φωτιά στη Χίο: Εκκενώνονται η Βολισσός και ακόμη 3 περιοχές

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά – Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ. Αναμένεται επίσης μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη.

Για τη φωτιά εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις πέντε οικισμών ( Πισπιλούντα, Νέα Ποταμιά, Πιραμά, Παρπαριά, Σπαρτούντα) ενώ πριν από λίγο εστάλη και νέα ειδοποίηση που καλεί όσου βρίσκονται στις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.