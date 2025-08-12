Νέα μηνύματα από το 112 για την φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη 3 περιοχές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Χίος

Νέα μηνύματα απο το 112 εστάλησαν για την φωτιά που μαίνεται στην Χίο.

Στο ένα μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σε άλλο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:45 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ανάκληση κονσέρβας κολεού από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων σ...
16:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Εκκενώνονται η Βολισσός και ακόμη 3 περιοχές

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά – Πισπιλο...
16:19 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Κάηκε ολοσχερώς ιστορική ταβέρνα στον Αγαλά – Δείτε φωτογραφίες 

Η μανία της φωτιάς στη Ζάκυνθο, κατέστρεψε ολοσχερώς την ταβέρνα «Δαμιανός», η οποία είναι χτι...
16:18 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Aνεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν 16 οικισμοί, ένας εγκαυματίας – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη από το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα του Δή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια