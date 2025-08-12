Νέα μηνύματα από το 112 για την φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη 3 περιοχές 

Νέα μηνύματα απο το 112 εστάλησαν για την φωτιά που μαίνεται στην Χίο.
Στο ένα μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Σε άλλο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πιραμά και #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025