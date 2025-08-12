Νέα μηνύματα από το 112 για την φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη 3 περιοχές 

Νέα μηνύματα απο το 112 εστάλησαν για την φωτιά που μαίνεται στην Χίο.

Στο ένα μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σε άλλο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα».