Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα – Εκκενώνονται ακόμη 5 οικισμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Αχαΐα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, με τις αρχές να δίνουν μέσω του 112 εντολή για εκκενώσεις οικισμών.

Το τελευταίο μήνυμα που εστάλη αφορά την εκκένωση άλλων 5 οικισμών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη απομακρυνθείτε προς ΚάτωΑχαΐα» αναφέρει  η νέα ειδοποίηση.

