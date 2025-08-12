Ισραήλ: Νέα κόντρα ανάμεσα στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και τον υπουργό Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανακάλεσε σήμερα στην τάξη τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής από το «στρατόπεδο» του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Διαβουλεύσεις που έγιναν από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου» Εγιάλ Ζαμίρ για διορισμούς στη στρατιωτική ιεραρχία ήταν «σε αντίθεση με την οδηγία του υπουργού Άμυνας και χωρίς προηγούμενο συντονισμό και συμφωνία, κατά παράβαση της καθιερωμένης διαδικασίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Ο Ίσραελ Κατς «δεν έχει την πρόθεση να συζητήσει ή να εγκρίνει αυτούς τους διορισμούς», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αμέσως μετά ήρθε η αντίδραση του Εγιάλ Ζαμίρ μέσω ανακοίνωσης του στρατού, η οποία ανέφερε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου «είναι η μόνη αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να διορίζει τους αξιωματικούς από τον βαθμό του συνταγματάρχη και πάνω στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου είναι αυτός που παίρνει την απόφαση όσον αφορά τους διορισμούς. Αυτοί στη συνέχεια υποβάλλονται στην έγκριση του υπουργού», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Εδώ και δύο εβδομάδες καταγράφονται εντάσεις ανάμεσα στον Εγιάλ Ζαμίρ και την ισραηλινή κυβέρνηση καθώς ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έχει ταχθεί ανοιχτά κατά του σχεδίου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας, το οποίο προωθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.