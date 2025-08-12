Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση ακόμη δύο οικισμών

`ftΣε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πρέβεζα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος και καίει κοντά στον οικισμό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο.

Αρχικά εστάλη μήνυμα εκκένωσης της περιοχής από το 112 για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος, προς Κερασώνα, ενώ πριν από λίγο εστάλη νέα ειδοποίηση για εκκένωση ακόμη δύο οικισμών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα» αναφέρει το μήνυμα.