Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος

Φωτιά ξέσπασε και στην Πρέβεζα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος και καίει κοντά στον οικισμό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο.
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα εκκένωσης της περιοχής από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γυμνότοπος, απομακρυνθείτε προς Κερασώνα».
