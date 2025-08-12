Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος

Enikos Newsroom

κοινωνία

έκτακτο

Φωτιά ξέσπασε και στην Πρέβεζα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος και καίει κοντά στον οικισμό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα εκκένωσης της περιοχής από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γυμνότοπος, απομακρυνθείτε προς Κερασώνα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:51 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ζώα συντροφιάς: Πώς μπορούν να ταξιδέψουν στο πλοίο – Τι ορίζει ο νόμος για τη μεταφορά τους

Στην Ελλάδα καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει πολύ συχνά και μετακίνηση με πλοίο. Αν φέτος επιλέξ...
11:37 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ναρκωτικά με… courier: Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης στη χώρα μέσω ταχυδρομικού δέματος – Εμπλέκεται και 35χρονος τράπερ

Για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στη χώρα μας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, μέσω ταχυδρ...
10:59 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας ενόψει Δεκαπενταύγουστου: Έλεγχοι και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η ...
10:49 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που φωτογράφιζε κρυφά 29χρονη με το μαγιό της σε παραλία

Ένας 68χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (10/08), στην περιοχή της Περαίας, στην...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια