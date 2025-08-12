Φωτιά στη Χίο – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 οικισμών

Φωτιά ξέσπασε και στη Χίο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Αμέσως ήχησε το 112 για εκκένωση δύο οικισμών. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα_Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό», αναφέρει η ειδοποίηση.