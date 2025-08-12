Τρία τα μέτωπα της φωτιάς στη Χίο – «Έχει καεί σίγουρα ένα σπίτι» λέει ο δήμαρχος του νησιού 

Τρία είναι τα μέτωπα της φωτιάς που μαίνεται αυτή τη στιγμή στη Χίο, ενώ τουλάχιστον ένα σπίτι έχει τυλιχθεί στις φλόγες, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, κ. Ιωάννης Μαλαφής.

Ο ίδιος τόνισε, μιλώντας στο Open, ότι: «H φωτά έχει σπάσει σε 3 μέτωπα, τα οποία είναι τεράστια. Χρειάζονται εναέρια μέσα γιατί μόνο έτσι μπορεί να σβήσει αυτή η φωτια».

Υπενθυμίζεται ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ. Αναμένεται επίσης μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη.

Όσον αφορά τις εκκενώσεις των οικισμών μετά και τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ο δήμαρχος επεσήμανε ότι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέλος, ο ίδιος σημείωσε ότι: «Έχει καεί σίγουρα ένα σπίτι μέχρι στιγμής στην Ποταμιά. Η μάχη είναι δύσκολη λόγω του αέρα».

