Europa League: Ο κοινός στόχος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού και τα 13 εισιτήρια playoffs

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σε…ίδια αποστολή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει (20:00) την Πέμπτη (14/8) στην Αυστρία απέναντι στην Βολφσμπέργκερ να πετύχει το γκολ που μπόρεσε στην Τούμπα (0-0) κρατώντας το …μηδέν που κατάφερε πριν μία εβδομάδα, ενώ ανάλογος ο στόχος για εκείνη της Αθήνας, μία ώρα αργότρα (21:00) στην Κρακοβία απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Δέκα τρεις συνολικά αναμετρήσεις ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για την πρόκριση στα playoffs, με την αυλαία να ανοίγει σήμερα (11/8) η Σέλμπουρν με τη Ριέκα.

Με Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, αν αποκλείσει τη Σαχτάρ, Με Ριέκα ή Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ στα playoffs, αν περάσει τη Βολφσμπέργκερ.

Αντίθετα με Σερβέτ ή Ουτρέχτη ο Παναθηναϊκός στα playoffs, αν αποκλειστεί από τη Σαχτάρ, Με Αράζ ή Ομόνοια ο ΠΑΟΚ στα playoffs, αν αποκλειστεί από το Europa League.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League:

Τρίτη 12/8 Α’ Ματς

21:45 Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 2-1

Πέμπτη 14/8