Europa League: Ο κοινός στόχος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού και τα 13 εισιτήρια playoffs

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σε…ίδια αποστολή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει (20:00) την Πέμπτη (14/8) στην Αυστρία απέναντι στην Βολφσμπέργκερ να πετύχει το γκολ που μπόρεσε στην Τούμπα (0-0) κρατώντας το …μηδέν που κατάφερε πριν μία εβδομάδα, ενώ ανάλογος ο στόχος για εκείνη της Αθήνας, μία ώρα αργότρα (21:00) στην Κρακοβία απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Δέκα τρεις συνολικά αναμετρήσεις ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για την πρόκριση στα playoffs, με την αυλαία να ανοίγει σήμερα (11/8) η Σέλμπουρν με τη Ριέκα.
Με Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, αν αποκλείσει τη Σαχτάρ, Με Ριέκα ή Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ στα playoffs, αν περάσει τη Βολφσμπέργκερ.
Αντίθετα με Σερβέτ ή Ουτρέχτη ο Παναθηναϊκός στα playoffs, αν αποκλειστεί από τη Σαχτάρ, Με Αράζ ή Ομόνοια ο ΠΑΟΚ στα playoffs, αν αποκλειστεί από το Europa League.
Το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League:
Τρίτη 12/8 Α’ Ματς
- 21:45 Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 2-1
Πέμπτη 14/8
- 18:00 Κουόπιο (Φινλανδία)-RFS (Λετονία) 2-1
- 19:00 Μίντιλαντ (Δανία)-Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 3-1
- 20:00 Νόα (Αρμενία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 1-1
- 20:00 Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0
- 20:00 Μπραν (Νορβηγία)-Χάκεν (Σουηδία) 2-0
- 20:30 Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία)-Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-1
- 21:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 2-1
- 21:00 Ντρίτα (Κόσοβο)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 2-3
- 21:00 Ουτρέχτη (Ολλανδία)-Σερβέτ (Ελβετία) 3-1
- 21:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0
- 21:30 Μπράγκα (Πορτογαλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 2-1
- 22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 1-4