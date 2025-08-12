Europa League: Ο κοινός στόχος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού και τα 13 εισιτήρια playoffs

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σε…ίδια αποστολή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει (20:00) την Πέμπτη (14/8) στην Αυστρία απέναντι στην Βολφσμπέργκερ να πετύχει το γκολ που μπόρεσε στην Τούμπα (0-0) κρατώντας το …μηδέν που κατάφερε πριν μία εβδομάδα, ενώ ανάλογος ο στόχος για εκείνη της Αθήνας, μία ώρα αργότρα (21:00) στην Κρακοβία απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Δέκα τρεις συνολικά αναμετρήσεις ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για την πρόκριση στα playoffs, με την αυλαία να ανοίγει σήμερα (11/8) η Σέλμπουρν με τη Ριέκα.

Με Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, αν αποκλείσει τη Σαχτάρ, Με Ριέκα ή Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ στα playoffs, αν περάσει τη Βολφσμπέργκερ.

Αντίθετα με Σερβέτ ή Ουτρέχτη ο Παναθηναϊκός στα playoffs, αν αποκλειστεί από τη Σαχτάρ, Με Αράζ ή Ομόνοια ο ΠΑΟΚ στα playoffs, αν αποκλειστεί από το Europa League.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League:

Τρίτη 12/8 Α’ Ματς

  • 21:45 Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 2-1

Πέμπτη 14/8

  • 18:00 Κουόπιο (Φινλανδία)-RFS (Λετονία) 2-1
  • 19:00 Μίντιλαντ (Δανία)-Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 3-1
  • 20:00 Νόα (Αρμενία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 1-1
  • 20:00 Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0
  • 20:00 Μπραν (Νορβηγία)-Χάκεν (Σουηδία) 2-0
  • 20:30 Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία)-Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-1
  • 21:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 2-1
  • 21:00 Ντρίτα (Κόσοβο)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 2-3
  • 21:00 Ουτρέχτη (Ολλανδία)-Σερβέτ (Ελβετία) 3-1
  • 21:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0
  • 21:30 Μπράγκα (Πορτογαλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 2-1
  • 22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 1-4

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:23 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

FIFA: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη

Η FIFA επιβεβαίωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της για την καταπολέμηση του καθεστώ...
18:08 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ: Θύμα κλοπής ο Τσάλοφ – Άγνωστοι διέρρηξαν το αυτοκίνητό του και άρπαξαν τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα

Θύμα κλοπής έπεσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες σε παραλία της Χ...
04:20 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Τομ Μπρέιντι: Οι Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα προς τιμήν του μπροστά στο γήπεδό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Νιού Ίνγκλαντ Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα ύψους 3,6 μέτρων του θρυλικού κουάρτερμπακ του...
22:38 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ελλάδα – Ισραήλ 58 – 75: Με ήττα έκλεισε τα φιλικά της στην Κύπρο η «γαλανόλευκη»

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε από το Ισραήλ στο «Σπύρος Κυπριανού» με 75-58, και έκλεισε τον...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια