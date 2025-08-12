Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 οικισμών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση 2 οικισμών εξαιτίας της φωτιάς στην Άρτα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα Άρτας απομακρυνθείτε προς Άρτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:17 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Νέο 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Πλατάνι 

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη εξαιτίας της φωτιάς στην Αχαΐα. «Αγροτοδασική πυρκαγιά στηv περιο...
18:06 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών-Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας

Διεκόπη με εντολή της Τροχαίας η κυκλοφορία στην Πατρών-Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κά...
18:00 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα – Ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση 2 οικισμών 

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά στην Πρέβεζα. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βαθύ και ...
17:40 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 6 περιοχές

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην Αχαΐα για την εκκένωση 6 οι...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια