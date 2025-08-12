Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 οικισμών 

Μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση 2 οικισμών εξαιτίας της φωτιάς στην Άρτα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα Άρτας απομακρυνθείτε προς Άρτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.
