Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 οικισμών 

Μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση 2 οικισμών εξαιτίας της φωτιάς στην Άρτα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα Άρτας απομακρυνθείτε προς Άρτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.