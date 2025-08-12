Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 4 περιοχές 

Ακόμα ένα μήνυμα από το 112 εστάλη λόγω της φωτιάς στην Πρέβεζα, για εκκένωση 4 περιοχών.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Θεσπρωτικό» λέει το μήνυμα από το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Ριζοβούνι #Ζερβό #Ζηρόπολη και #Γαλατάς #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Θεσπρωτικό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
