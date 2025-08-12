Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 4 περιοχές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά πρέβεζα

Ακόμα ένα μήνυμα από το 112 εστάλη λόγω της φωτιάς στην Πρέβεζα, για εκκένωση 4 περιοχών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Θεσπρωτικό» λέει το μήνυμα από το 112.

19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

