Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 4 περιοχές 

Ακόμα ένα μήνυμα από το 112 εστάλη λόγω της φωτιάς στην Πρέβεζα, για εκκένωση 4 περιοχών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Θεσπρωτικό» λέει το μήνυμα από το 112.