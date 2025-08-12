Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα σε 5 περιοχές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά πρέβεζα

Νέο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα εστάλη εξαιτίας της φωτιάς που καίει στην περιοχή της Πρέβεζας.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά, Ζερβός Πρεβέζης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Σύρος: Συναγερμός στο Καρνάγιο – Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στο Καρνάγιο της Σύρου, όταν εντοπίσ...
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή – Σε εξέλιξη 3 πύρινα μέτωπα

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτά...
19:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Κόλαση φωτιάς στη Χίο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού απο τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά...
19:24 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Κυψέλη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια