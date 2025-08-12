Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα σε 5 περιοχές 

Νέο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα εστάλη εξαιτίας της φωτιάς που καίει στην περιοχή της Πρέβεζας.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά, Ζερβός Πρεβέζης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.