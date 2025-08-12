Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών-Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά Αχαΐα, Πάτρα

Διεκόπη με εντολή της Τροχαίας η κυκλοφορία στην Πατρών-Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός.

 

