Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών-Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός.