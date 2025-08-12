Αστυνομικοί βούτηξαν στην θάλασσα για να συλλάβουν κλέφτη – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο δείχνει αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να πέφτουν στην θάλασσα προκειμένου να συλλάβουν έναν κλέφτη, ο οποίος προσπαθούσε να ξεφύγει.

Τα πλάνα καταγράφηκαν από τις κάμερες που είχαν στις στολές τους οι αστυνομικοί. Φαίνεται ο κλέφτης να έχει εγκλωβιστεί σε προβλήτα από τους αστυνομικούς που είχαν ενημερωθεί για το κλεμμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Στην συνέχεια ο κλέφτης πέφτει στο νερό για να αποφύγει την σύλληψη. Η γυναίκα αστυνομικός που βρίσκεται στο σημείο αφήνει στην άκρη τον ασύρματο και τις ηλεκτρονικές συσκευές της και βουτάει στο νερό για να τον συλλάβει.

Ο δράστης φαίνεται στο βίντεο να αντιστέκεται και να προσπαθεί να διαφύγει. Στο νερό έπεσε και δεύτερος αστυνομικός προκειμένου να βοηθήσει. Τελικά έπειτα από μερικά λεπτά ο κλέφτης συλλαμβάνεται και οδηγείται με χειροπέδες στο περιπολικό.